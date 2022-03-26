شاهد .. أبنه النجم المصري ’’محمد رمضان‘‘ بظهور نادر.. وجمالها يخطف عقول المصريين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أبنه النجم المصري ’’محمد رمضان‘‘ بظهور نادر.. وجمالها يخطف عقول المصريين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشر النجم المصري محمد_رمضان صورًا جمعته بطفلته الصغرى من داخل منزله.

ظهرت تقبّله على رأسه، وتغمره.

ما يعني أنها تحبه كثيرًا لأنّه لا يقصّر بحقها ويمنحها ما تحتاجه من عاطفة ووقت واهتمام.



محمد متعلّق بكل أفراد أسرته ورغم شهرته الواسعة لم تتبدل تصرفاته معهم وظلّ متواضعًا وقريبًا من كلّ الناس الذين يحبهم.

النجم المصري لم ينهزم مطلقًا أمام كلّ الحروب التي واجهته.