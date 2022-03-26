شاهد .. طليق مودل روز يخرج عن صمته ويفضحها أمام الجميع.. خانتني مع هذا الشخص وهذا ما تفعله كل ليلة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر طليق مودل روز يخرج عن صمته ويفضحها أمام الجميع.. خانتني مع هذا الشخص وهذا ما تفعله كل ليلة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

خرج رجل الأعمال السعودي، محمد حمود عن صمته إزاء اتهامات طليقته عارضة الأزياء مودل روز، بضربها والاعتداء عليها.

طليق مودل روز



وقال محمدالمورقي عبر فيديو نشره في تطبيق “سناب شات”: “الحمد لله ضميري مرتاح. الوحد ينام وهو مظلوم أفضل ما ينام وهو ظالم”.

وتابع: “كفاية إنها جايبة شهود، من طرف شخص خانتني معاه، هذا بينها وبين ربي. ويوم القيامة ربي يسألها منو هذا؟ ونشوف الجواب بعدها”.

وأكد الحمود أن الأمور الدنيوية لا تهمه، وأن معظم القضايا التي كانت بينه وبين روز، ربحها هو.

الحمود: “كيف أطارد وحدة خانتني؟”

وحول اتهام روز بمطاردة طليقها لها، ضحك الحمود قائلاً: “بعد الخيانة وسرقة أموال الشركة، رفعت قضية طلاق، فكيف أطارد وحدة خانتني؟”.

من جهتها، نفت روز أن تكون قد أرسلت شخصاً للاعتداء على طليقها بالضرب ومحاولة قتله كما قال.

وعبر “سناب شات”، قالت روز: “الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي”.