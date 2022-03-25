شاهد .. هذا الطفل كبر فأصبح أوسم فنان بالوسط الفني.. طلب الزواج من 6 فنانات فرفضن جميعهن ويسرا قالت له : أنا في عمر بنتك !! .. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر فأصبح أوسم فنان بالوسط الفني.. طلب الزواج من 6 فنانات فرفضن جميعهن ويسرا قالت له : أنا في عمر بنتك !! .. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

رشدي أباظة من أهم نجوم الزمن الجميل فهو كان عاشقًا للتمثيل، وأفنى حياته لخدمة الفن، وقدم الكثير من الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح.

عرف رشدي أباظة بتعدد علاقاته النسائية، حيث كان يمتلك طريقة خاصة للتعامل مع السيدات بشكل خاص يشعر كل سيدة بقيمتها وأناقتها حتى لو كان وسط تجمع للنساء يتعامل مع كل واحدة منهن على أنها هي المميزة بين الجميع ما جعله معشوق النساء.

حققت صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة له تداولاً عبر مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، حيث كان طفلاً في بداية مرحلة المراهقة، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بوسامته منذ حداثة سنّه.

نبذة عن رشدي أباظة

رشدي أباظة من مواليد (3 أغسطس 1926 – 27 يوليو 1980)، ممثل مصري مشهور ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا).

لم يكن التمثيل والشهرة ضمن حسابات أباظه، حيث بدأ حياته في عالم السينما في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، عُرِف عن أباظة وسامته وسحره واُعتبر من أهم دونجوانات السينما المصرية، من أهم أفلامه إمرأة على الطريق و الطريق وصراع في النيل والزوجة رقم13، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية الناجحه التى بلغ عددها أكثر من 100 فيلم.

زيجات رشدي أباظه

عُرِفَ عن الفنان رشدي أباظة علاقاته الغرامية المتعددة، حيث أنه تزوج خمس مرات، أول زوجاته الراقصة تحية كاريوكا في عام 1952، والتي استمر زواجهما ثلاث سنوات، ومن ثم الأمريكية بربارا وهي أم ابنته الوحيدة قسمت وقد دام زواجهما أربع سنوات، عام1959، تم الطلاق. وفي عام 1962، تزوج زوجته الثالثة الفنانة سامية جمال وقد استمر زواجهما حوالي 18 عاماً، انفصلا عام 1977.

في عام 1967، تزوج رشدي أباظة زيجته الرابعة من الفنانة اللبنانية صباح، وتم الطلاق بعد أسبوعين، وحينها كانت سامية جمال لاتزال زوجته. أما زوجته الخامسة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، والتي تزوجها قبل وفاته بسنتين في عام 1979.

وعلى الرغم من كاريزما رشدي أباظة ووسامته إلا أن هذا لم يمنع من رفض عرض زواجه، حيث تعرض للرفض أكثر من مرة من عدد من النجمات: ماجدة الصباحي، والراقصه زينات علوي، الفنانة هند رستم، الفنانة يسرا، سميحة توفيق، والفنانة اللبنانية سميرة توفيق.

وعندما تقدم ليسرا رفضته لأن فارق العمر بينهما كبير وقالت له أنها في عمر ابنته قسمت