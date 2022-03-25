شاهد .. تشوه وجه الإعلامية ’المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ بعد خضوعها لعملية تجميل ! ردّة فعل الجمهور من شكلها الجديد صادمة !!

انت الان تتابع خبر تشوه وجه الإعلامية ’المصرية ’’رضوى الشربيني‘‘ بعد خضوعها لعملية تجميل ! ردّة فعل الجمهور من شكلها الجديد صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال الأيام الماضية كانت قد فاجأت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت رضوى بفستان طويل باللون الأخضر وحذاء شتوي باللون البنفسجي بإطلالة إعتبرها كثيرون غريبة.

وما أثار بلبلة هو ملاحظة البعض تغيير ملامح رضوى إذ علق البعض أنها خضعت لعملية تجميل غيرت وجهها الذي تشوه وفقاً لتعليقاتهم.

في سياق متّصل افتعل الممثل المصري محمود المهدي هجومًا كبيرًا على الإعلامية ومواطنته رضوى الشربيني، وذلك بسبب الحب.

ونشر الممثل ​محمود المهدي​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام عبر خاصية الستوري