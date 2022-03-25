أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً لوقف النار بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 148 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان، محاولتي تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتاليه في حيس، و3 غارات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق 11 طائرة تجسسية في اجواء حيس والجبلية.

وأشار إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 76 قذيفة و122 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.