شاهد .. سألوا مؤلف ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ ليه رفض الفنان حسن حسني المشاركة معاكوا في المسلسل؟.. لكن تصدق كيف صدم الكل برده !!

انت الان تتابع خبر سألوا مؤلف ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ ليه رفض الفنان حسن حسني المشاركة معاكوا في المسلسل؟.. لكن تصدق كيف صدم الكل برده !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

حسن حسني قدم الكثير والكثير من الأدوار المميزة في السينما والدراما المصرية، ومثل ما شارك الفنان حسن حسن في الكثير من الادوار المميزة التي مازالت عالقة في أذهان محبية شاءت الظروف الا يشارك في عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

وتعتبر أهم الاعمال التي لم يقدر للفنان الراحل حسن حسني المشاركة في بطولتها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي قام ببطولته النجم الراحل نور الشريف، ففي أحد البرامج كشف مؤلف لن أعيش في جلباب أبي الكاتب الكبير مصطفى محرم أن الفنان حسن حسني كان مرشحا لتقديم شخصية إبراهيم سرديتن التي قدمها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة .

ولكنه اعتذر عنه بسبب خلافه علي الأجر مع الجهة املنتجة للعمل، ولكن بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان عبدالرحمن أبوزهرة ندم حسن حسني علي المشاركة في العمل وكان هذا سببا في موافقته علي الكثير من الادوار التي عرضت عليه مادام وقته يسمح بذلك .

يشار إلي أن الفنان الراحل حسن حسني قدم للدراما المصرية والسينما مجموعة كبيرة من الأعمال من بينها مسلسل أربيسك وبوابة الحلواني وام كلثوم ورحيم وبوابة الحلواني ورأفت الهجان وغيرها الكثير من الأعمال المميزة .