أخبار اليمن : اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود

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اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات، ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء مكاناً لمسيرة " اليوم الوطني للصمود"، عصر يوم غدٍ السبت. اللجنة المنظمة تحدد باب اليمن مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمودحددت اللجنة المنظمة للفعاليات، ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء مكاناً لمسيرة " اليوم الوطني للصمود"، عصر يوم غدٍ السبت. كما حددت اللجنة ساحة غرب حديقة الثورة بصنعاء، مكاناً للمسيرة النسائية في اليوم الوطني للصمود عصر يوم غدٍ السبت. ودعت اللجنة في بيان لها، أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، لإحياء اليوم الوطني للصمود، ومرور سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

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