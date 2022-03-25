شاهد .. دخل الوسط الفني من أوسع أبوابه.. لن تصدق أن هذا النجم الكبير هو نجل شمس البارودي من حسن يوسف !! اتفرج من يكون (صورة)

انت الان تتابع خبر دخل الوسط الفني من أوسع أبوابه.. لن تصدق أن هذا النجم الكبير هو نجل شمس البارودي من حسن يوسف !! اتفرج من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في كل يوم 4 أكتوبر، بعيد ميلادها.

شمس جمعتها قصة حب بالفنان حسن يوسف، كُللت بالزواج، وعن علاقتهما حكى يوسف في لقاء قديم أجراه مع المذيعة إنجي علي على قناة نايل سينما، أنهما تزوجا عام 1972م، وأنجبا 4 أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله.

ما لا يعرفه كثيرون أن عمر أصبح فنان كبير، وخلال لقاء معه كشف نصائحهما له عندما بدا مجال الفن.

وقال إنهما عائلة فنية طبيعية، وإن الدور المميز يشيدان به، وأن والده الفنان حسن يوسف شَدّد عليه بعدم خوفه من الكاميرا وأن يزيل الرهبة التي تفرضها الكاميرا عليه في أيّ عمل يقدم عليه. وهذا أبرز ما جاء خلال لقائه بكاميرا «سيدتي».

*تخوض تحدياً جديداً من خلال مسلسل المماليك، ما سبب تعاقدك على الدور؟

أكثر ما شجعني هو اختلاف الدور، والورق الذي كتبه المؤلف هشام هلال كان رائعاً، والنقاشات التي جمعته بهلال وضحت له الكثير عن الشخصية التي ستكون مفاجأة للناس.

*وما التحدي الذي فرضه عليك الدور ورأيك في تجربتك الجديدة مع رانيا يوسف؟

التحدي هو التمثيل، وكل نجوم العمل التمثيل أمامه تحدي كبير.

*لماذا اختفيت من آخر أعمالك بالحجم العائلي وترجع اليوم مع المماليك؟

لم أجد الدور المناسب الذي أعود به إلى الشاشة، وعندما رأيت الدور مناسباً لي تعاقدت عليه.

*هل الفنان حسن يوسف يتدخل في اختياراتك الفنية؟

الفنان حسن يوسف لا يتدخل في اختياراتي الفنية، بل أستشير والدي في بعض اختياراتي الفنية