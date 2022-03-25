شاهد .. الإعلامية رضوى الشربيني تعبر عن خيبة أملها من الفنانة دينا الشربيني وتحذر الجميع من فعلتها الصادمة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)
لم تتمكن الإعلامية رضوى الشربيني من ابداء استيائها من تصرف الفنانة دينا الشربيني، في وقت سابق، وتحديداً ضمن أحداث مسلسلها زي الشمس لتحذر السيدات مما فعلته على الملأ.
رضوى الشربيني علقت باستياء على مشهد دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس"، وهي تبكي بحرقة وتتوسل خطيبها الفنان أحمد السعدني أن يظل معها، وذلك بعد معرفتها بخيانته لها مع شقيقتها الفنانة ريهام عبد الغفور.
وقالت رضوى الشربيني أنها شاهدت المشهد ووجدته كأي مشهد تمثيلي، لا يجب أن تعتبره حقيقي، لتحذر السيدات من الإقدام على نفس التصرف دينا الشربيني وأن يتوسلن للشريك بعد الخيانة مثلما فعلت ضمن الأحداث.
كما مزحت رضوى الشربيني بمعاتبتها لدينا الشربيني على المشهد الذي أبدعت فيه ضمن أحداث مسلسلها، لتقول لها: "أنها أهدرت مجهود عامين ونصف بهذا المشهد".
ونصحت رضوى الشربيني الفتيات والسيدات بعدم تطبيق ما فعلته دينا الشربيني مع خطيبها، مشددة على أن من يخوننا ننظر له نظرة ثاقبة ونتركه فوراً.
واختتمت رضوى الشربيني كلامها بمباركتها لدينا الشربيني على نجاح مسلسلها "زي الشمس"، متمنية أن تستطيع "نور" التي تؤدي شخصيتها أن تنتقم من "عمر" أحمد السعدني مع نهاية الحلقات.
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