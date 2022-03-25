شاهد .. رنا القصيبي تكشف لأول مرة وبكل جرأة عن أوحش حاجة في زوجها السابق حسين فهمي؟.. فضحت المستور أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر رنا القصيبي تكشف لأول مرة وبكل جرأة عن أوحش حاجة في زوجها السابق حسين فهمي؟.. فضحت المستور أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

السيدة رنا القصيبي تحدثت في وقتٍ سابق عن الخلافات الزوجية التي حدثت بينها وبين زوجها الفنان المصري حسين فهمي.

وقالت رنا في تصريحات صحافية لها: (منذ زواجنا لم ينفق عليّ جنيهاً واحداً، مبرراً ذلك بأنني امرأة ثرية لا أحتاج لأمواله. كما طردني من المنزل بعد نشوب خلافات بيننا، وقام بإلقاء ملابسي في الشارع، هذا بالإضافة إلى أنه اعتدى عليّ لفظياً).

وتابعت: ( استغل مشاكلي البصرية، حيث قام بتسليط أحد الخدام لكي يخيفني من أشياء غير موجودة بالمنزل لتطفيشي منه. أنا انتمي لعائلة لها مكانتها الاجتماعية، وما حدث معي لا تتحمله أي امرأة.

وأكدت "رنا" أنها تحدت الصعاب لإقناع عائلتها بالزواج منه، وأنه لم يكن محل قبول لديهم من بداية الأمر، لافتة إلى أنه كان دائم الاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز، كما كان يحُرض الخدم عليها وتخويفها من أشياء غير موجودة، معتبرة أن هذا الأمر أضرها نفسيًا.

يشار إلى أن رنا القصيبي هي الزوجة السادسة للفنان حسين فهمي، حيث تعرف عليها عام 2013 وتزوجها لمدة عامين ونصف، وطالبته بالانفصال بسبب انشغاله الشديد.