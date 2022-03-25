شاهد .. سألوا النجمة ’’منى زكي‘‘ مين هو الفنان اللي تحبي تقدمي معاه اعمال فنية ؟؟.. فأختارت واحداً بدون تردد وأحرقت قلب زوجها .. لن تصدق من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة ’’منى زكي‘‘ مين هو الفنان اللي تحبي تقدمي معاه اعمال فنية ؟؟.. فأختارت واحداً بدون تردد وأحرقت قلب زوجها .. لن تصدق من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت النجمة المصرية منى زكي في تصريحات سابقة لأحد البرامج، أن زوجها النجم أحمد حلمي لا يغار عليها من أي من زملائه في الوسط الفني، وفسّرت ذلك قائلة: احنا كلنا متربيين مع بعض.

ورداً على سؤال حول أيهما تفضل: كريم عبد العزيز أم أحمد السقا، لمشاركته في عمل سينمائي جديد، أجابت: "أفضل العمل مع كريم عبد العزيز لأننا لم نقدم أعمالا كثيرة معاً، ولأنني شاركت مع السقا في أكثر من عمل".

بدأت الفنانة منى زكي مشوارها الفني عندما كان عمرها 16 سنة وذلك عندما شاركت في برنامج يتم فيه اختيار الشباب الموهوبين، وحظيت بالقبول وأصبحت من أحد أعضاء فريق العمل، وظلت تعمل كهاوية للتمثيل حتى أصبحت محترفة بعد ذلك.

ثم كانت بدايتها بشكل رئيسي في عام 1991، من خلال مشاركتها في مسرحية “بالعربي الفصيح” وكانت من بطولة الفنان محمد صبحي، ثم بدأت بالظهور في التلفزيون في منتصف التسعينات من خلال مشاركتها في أكثر من مسلسل أشهرهم: “ليالي الحلمية”، “لعبة الأيام”، ثم شاركت في سهرة تلفزيونية بعنوان “زواج على ورق سوليفان” مع الفنان أحمد السقا.