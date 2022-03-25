شاهد .. سألوا كندة علوش على الهواء ’’أيه الممنوع في أوضة النوم‘‘ ؟؟ .. فأجابت الفنانة بدون خجل وكشفت المستور !!

انت الان تتابع خبر سألوا كندة علوش على الهواء ’’أيه الممنوع في أوضة النوم‘‘ ؟؟ .. فأجابت الفنانة بدون خجل وكشفت المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للفنانة كندة علوش اثناء حلولها كضيفة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها لايف من الدوبلكس.

وتطرقت الفنانة كندة علوش إلى الحديث عن العديد من التصرفات التي تتسبب في مضايقة زوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن اكثر ما يضايقه هو كثرة الكلام والحديث وخاصة في غرفة النوم.

فتابعت كندة علوش قائلة:” مش بيحب الكلام الكثير وخاصة في أوضة النوم، مانعني تماما من الكلام في أوضة النوم بيحب الهدوء”، لتقاطعها أبلة فاهيتا قائلة:” كدة هاتضطريني اسأل عن حاجات هاموت وأسأل عنها”، لتنفجر كندة من الضحك أمام الجميع.

وبدأت الفنانة السورية كندة علوش مسيرتها الفنية كمساعد مخرج، كما أنها أخرجت فيلم وثائقي بعنوان “في مهب الريح”، أما بداية ظهورها على الشاشة السورية فكانت من خلال دور صغير قدمته في مسلسل “طيور الشوك” والذي تم عرضه في عام 2004، توالت من بعده أعمالها الفنية فقدمت دور متميز في مسلسل “أشواك ناعمة” والذي رشحتها له المخرجة رشا شربتجي وكان بداية انطلاقها.

توالت أعمالها فقدمت دور البطولة في أكثر من عمل، وظلت تعمل في الدراما السورية حتى عام 2009 ثم انتقلت إلى مصر فقدمت أول دور لها في فيلم “ولاد العم” مع النجم كريم عبد العزيز وذلك في عام 2008، ثم انتقلت لتقيم في مصر عام 2011، حازت على العديد من الجوائز من خلال أعمالها الفنية في مصر وسوريا، وآخر أعمالها الفنية هو مسلسل “إلا أنا” في عام 2020 وتحضر الآن لفيلم “بلالين” والمقرر عرضه في عام 2021.