شاهد .. ابنة النجم ’’عماد رشاد‘‘ تخطف قلوب الشباب بجمالها الخيالي والذي غلب كل جمال الفنانات بأول ظهور.. لن تصدق مدى جمالها !! (صور)

انت الان تتابع خبر ابنة النجم ’’عماد رشاد‘‘ تخطف قلوب الشباب بجمالها الخيالي والذي غلب كل جمال الفنانات بأول ظهور.. لن تصدق مدى جمالها !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

عماد رشاد فنان شهير لديه من الرصيد الفنى ما يؤهله أن نقول عليه انه متمكن من موهبه التمثيل الذي اثقلها بدراسته في معهد الفنون المسرحيه، فالدى الفنان عماد رشاد رصيد فنى سواء كان في المسرح أو التليفزوين واو حتى السينما.

ونذكر لهذا الفنان الكبير الكثير من الاعمال التي لا ينسها الجمهور المصري والعربى له، فمثلا كانت اخر اعماله المسرحيه مع الفنان الكبير أحمد بدير وريهام سعيد وعلاء مرسى وهى مسرحيه “مرسى عايز كرسى”.

وبالتأكيد لا ننسى له دوره في مسلسل العطار والسبع بنات مع الراحل نور الشريف، وفيلم “اه واه من شربات” وغيرها الكثير من الاعمال المتميزه لهذا الفنان الكبير.

هر الفنان عماد رشاد مع ابنته ياسمين في احد البازرات التي نظمتها مع بعض سيدات الاعمال ومشاهير الوسط الفني في مصر، وكان هذا هو الظهور الأول لها مع ولدها الفنان الكبير.