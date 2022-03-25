شاهد .. سألوا يسرا ليه رفضتي المشاركة في ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ ؟؟ .. فكشت بزلة لسان عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !

انت الان تتابع خبر سألوا يسرا ليه رفضتي المشاركة في ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘ ؟؟ .. فكشت بزلة لسان عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة يسرا كانت أشهر من عبلة كامل في هذا الوقت، وكانت مرشحة لحمل دور البطولة أمام النجم نور الشريف، في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

وكانت الفنانة "عبلة كامل" أنسب للشكل المصري والملامح الموصوفة في الرواية، لبائعة الكشري، وكانت مغامرة كبيرة إلا أن نجاح "عبلة كامل" في الدور، كان سببًا في انطلاق شهرتها.

وبعد مرور أكثر من 20 عاما، على عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، إلا أنه مازال يتصدر محركات البحث عند عرضه مجددا.

وكشفت يسرا عن حقيقة ترشيحها لبطولة مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، قالت أن العمل لم يعرض عليها من قبل، ولكن من الممكن أن يكون قد رشحها لدور فاطمة كشري الكاتب مصطفى محرم، ولكن الأمر توقف عند هذا الحد فقط، مؤكدة أن عبلة كامل أدت الدور بشكل أكثر من رائع.

الرواية الأصلية قصيرة تدور حول بنات الحاج عبد الغفور، وابنه المدلل، ولا تشمل أي معلومات عن رحلة صعوده ووصوله للثراء والثروة، وبالتالي لم تكن تحتوي على شخصية "سردينة" المالك السابق والمعلم الذي قابله "عبد الغفور" في رحلة صعوده.

ما حدث هو أن الممثل الراحل وبطل العمل " نور الشريف"، لم يقبل بالمسلسل على حاله، وأصر أن يضاف إليه رحلة الصعود، وبحث عن شخص بنفس المواصفات، فوجد الحاج ناجي، في طنطا، ووكالته لبيع الخردة، وزاره لعدة مرات، ليأخذ منه القصة الأصلية له، والتي حولها بشكل درامي لتناسب بقية أحداث الرواية.