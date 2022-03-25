شاهد .. الفنان كاظم الساهر يأمر بتنفيذ وصية زوجته السابقة فور سماعها.. لن تستطيع تصديق ماذا تريد !!

انت الان تتابع خبر الفنان كاظم الساهر يأمر بتنفيذ وصية زوجته السابقة فور سماعها.. لن تستطيع تصديق ماذا تريد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

شيع، أولاد الفنان كاظم الساهر يوم السبت السابق جثمان والدتهم وزوجة والدهم السابقة السيدة عروبة، في محافظة السليمانية شمال العراق. وبحضور عدد من ألأقارب، والشخصيات المسؤولة في المحافظة.

ونقل المشيعون جثمان الراحلة إلى مسجد “أحمد حاجي علي” انطلاقا من مستشفى الفاروق، ثم دفنه في مقبرة “بكرة جو” بحضور أقاربها في محافظة السليمانية.

وتوفيت عروبة الساهر، يوم الجمعة الفائته، بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة، بعد عودتها من مقر إقامتها مع أولادها وسام، وعمر، في دبي، إلى العراق بزيارة عائلية.

الراحلة تركت ورائها وصية بدفنها أينما تفارق الحياة، وبناء على ذلك دفنت في السليمانية، حيث فارقت حياتها.

ونعى القيصر، يوم الجمعة، وفاة زوجته السابقة أم أولاده وسام وعمر، فيما ألغى حفلاته، في الولايات المتحدة، كندا، وقرر العودة إلى دبي، حيث تقيم السيدة عروبة.