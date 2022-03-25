شاهد .. درجة الشبه بين النجم ’’مصطفى فهمي‘‘ وإبنه الشاب الوسيم من زوجته الإيطالية سيصدمك.. جمالها خطف عقول الفتيات !! (صورة)

انت الان تتابع خبر درجة الشبه بين النجم ’’مصطفى فهمي‘‘ وإبنه الشاب الوسيم من زوجته الإيطالية سيصدمك.. جمالها خطف عقول الفتيات !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يزال الفنان مصطفى فهمي محتفظاً بوسامته برغم تقدمه في العمر.

ومؤخرًا إنتشرت عبر مواقع التواصل صورتين إحداهما للفنان مصطفى فهمي في شبابه مع زوجته الاولى وإبنيه، والأخري لإبنه «عمر» عندما كبر وأصبح شابًا وسيمًا ويُشبه والده إلي حد كبير.

والتقطت تلك الصورة الاخيرة لإبن مصطفى فهمي مع إبنة عمه منة حسين فهمي، ولاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته، وأنجب منها “عمر ودينا”، وتعد هذه الزيجة هي الأطول مدة، حيث استمرت الى أكثر من عقدين من الزمن، أي ما يقرب من 21 عامًا.