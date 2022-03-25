شاهد .. فخامة عصرية لاتصدق.. اتفرج منزل نجمة المسلسل السعودي طاش ماطاش والذي يشبه قصور الامراء !! (صور)

انت الان تتابع خبر فخامة عصرية لاتصدق.. اتفرج منزل نجمة المسلسل السعودي طاش ماطاش والذي يشبه قصور الامراء !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تشارك بطلة مسلسل طاش ما طاش الفنانة السعودية ريماس منصور بين حين وآخر جمهورها بصور لها من داخل منزلها، لا سيما مطبخها الذي تحضّر فيه أشهى الأطباق.

"الجميلة"، ومن ضمن جولاتها على منازل المشاهير، ستأخذك بجولة إلى منزل ريماس ذي الديكور الفخم والأنيق.

غرفة الجلوس تتميّز غرفة الجلوس في منزل ريماس بلونها البيج وهو لون لطالما يلجأ اليه عدد كبير من مشاهير الفن والتمثيل. كما اختارت أن تكون الكنبة مريحة ومن الطراز الأمريكي.

ظهر في فيديو آخر لـ ريماس اختيارها لستائر ساتان من اللون الوردي الناعم والأبيض في صالون غرفة المنزل، ما خلق تناغماً كبيراً في ديكور الغرفة.

المطبخ يبدو عشق ريماس للنباتات الخضراء واضحاً بشكل كبير في مطبخ منزلها، حيث قامت بوضعها بطريقة مبتكرة.

كما انه لا يمكن اعتبار النباتات مجرد مساحة خضراء، أو ديكورٍ منزليٍّ وحسب؛ إذ إنّ لها العَديد من الوَظائف الأخرى والتي من شأنها التحسين من نوعية حياة الإنسان، فهي لديها القدرة على تحسين وظائفه الحسّيّة والعقليّة.

مطبخ أبيض اللون اختارته ريماس مع مساحة نافذة كبيرة تطلّ على مشهد الحديقة الخارجية، المليئة بالنباتات والأشجار الخضراء، ما يشعر قاطنين المنزل براحة لا مثيل لها.

غرفة المعيشة اختارت ريماس غرفة معيشة باللون البيج بقماش مكبس، وقامت باستخدام وسائد وستار باللون الفيروزي الذي يعتبر مثاليًا جدًا لديكور المنزل من أي نمط، سواء كان كلاسيكياً أو مودرن، كما يعدّ من الألوان الحديثة دائمًا والمثالية لفصلَي الربيع والصيف، لا سيما إذا استخدمناه في منزل المصيف، وهو لون محبوب للكثيرين.

لمسة زهرية اللون الزهري يرمز إلى الأميرات والفتيات والقصص الخيالية، لكن في الحقيقة له وظائف أكثر من ذلك. فهو يضفي لمسة من المرح، الرومانسية أو حتى الحداثة في أيّ مساحة يكون فيها، بطريقة بسيطة وناعمة! مثلما فعلت ريماس حيث اختارت أسلوباً بسيطاً للغاية وقامت بتنسيق عدد من القطع باللون الزهري لا أكثر.

فضاء أخضر خارجي إن كنت من أصحاب المنازل الفاخرة التي تتمتّع بفناء أمامي فسيح، كما هو الحال في منزل ريماس، يمكنك تصميم حديقتك بأريحية، حيث تجدين مساحة خضراء منبسطة، ومحاطة بمزروعات نامية، بأطوال قصيرة أو طويلة، وفقًا لذوقك، مع بعض الأشجار في الزوايا.

قامت ريماس أيضاً بوضع قطع اللحاء، لإعطاء لمسة جمالية للأرضية، مع خلق ممرّ للمشي، والاستمتاع باللوحة الفنية للطبيعة.