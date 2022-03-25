شاهد .. لم تكن البطولة لعبلة كامل ونور الشريف.. لن تصدق منهم أبطال ’’لن أعيش في جلباب ابي‘‘ الأصليين.. مفاجأة صادمة تنكشف اليوم !!

انت الان تتابع خبر لم تكن البطولة لعبلة كامل ونور الشريف.. لن تصدق منهم أبطال ’’لن أعيش في جلباب ابي‘‘ الأصليين.. مفاجأة صادمة تنكشف اليوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف السيناريست المصري مؤخرًا عن حقائق صادمة تخص المسلسل المصري الشهير لن أعيش في جلباب ابي والذي شارك في بطولته نخبة من نجوم مصر من بينهم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل.

وقال محرم في حوار تلفزيوني له عرض قبل مدة على شاشة دي إم سي، إن أدوار البطولة في الأساس لم تكن للفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل.

وأضاف أن دور عبدالغفور البرعي الذي جسدة الفنان الراحل نور الشريف كان في الأساس للفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رفض الدور بسبب عدم وجود وقت كافي لديه لانشغاله في أعمال أخرى وتم عرض الدور على نور الشريف الذي طلب بزيادة مساحة الدور.

أما شخصية فاطمة كشري التي قدمتها الفنانة القديرة عبلة كامل وتألقت بها كانت في الأساس للفنانة يسرا إلا أنهم قرروا إيجاد بديلة وذلك بسبب جمال يسرا غير المناسب للدور

وعرض لاحقا الدور على الفنانة الراحلة معالي زايد التي بالفعل شاركت في العمل إلا أنه وبسبب بعض المشاكل في خلال التصوير انتقل الدور للفنان عبلة كامل التي قدمته باحترافية.

وكان من المفترض أن يقدم الفنان الراحل حسن حسني شخصية ابراهيم سردينة لكنه لك يتفق مع شركة الإنتاج على أجره ليعرض الدور على عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدمه في العمل.

يروي المسلسل الذي تم عرضه في عام 1996 قصة شاب مصري مكافح يدعى عبد الغفور يعمل في بيع الخردة داخل ورشة ابراهيم سردينة الذي يقرر دعمه ومساعدته.