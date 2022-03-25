شاهد .. الوليد مقداد يفاجئ كل جمهور قناة طيور الجنة ويتغزل بزوجته بشكل غير متوقع أمام الملأ !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الوليد مقداد يفاجئ كل جمهور قناة طيور الجنة ويتغزل بزوجته بشكل غير متوقع أمام الملأ !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

وجّه اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة​ ​الوليد مقداد​ رسالة تهنئة لزوجته ​نور غسان​، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر مقداد صورة له برفقتها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "حبيبتي وعمري كبرت سنة، كل عام وأنتِ بألف خير يا نور عيوني".



وكان كشف الوليد مقداد وزوجته نور غسان عن بعض التفاصيل التي أراد المتابعون معرفتها، فأجابا عن سؤال "من ينفعل أكثر"، لترد نور وتعترف بأنها هي صاحبة هذا الطباع أكثر من زوحها، وفي سؤال ثاني وُجّه لها، يقول: "هل سمعت مرة زوجك يشخر؟"، لترد ان الوليد لا يشخر لكن وهو جالس يتنفس بشكل قوي ويُعطي صوت، وعندها تنفعل منه بسبب ذلك.