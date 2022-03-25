شاهد .. درة تعترف لأول مرة و دون خجل عن الممثل الذي تمنت الزواج منه و لو طلب يدها لوافقت على الفور.. جوابها أحرق قلب هذه النجمة !!

انت الان تتابع خبر درة تعترف لأول مرة و دون خجل عن الممثل الذي تمنت الزواج منه و لو طلب يدها لوافقت على الفور.. جوابها أحرق قلب هذه النجمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثار زواج الفنانة التونسية المقيمة في مصر درة زروق من رجل الأعمال المصري هاني سعد، عاصفة من النقاشات بعد الكشف عن كون الفنانة الآتية من المجتمع المخملي الحداثي في تونس زوجته الثانية. كما أن زواجها جاء بعد بلوغها سن اليأس حيث كانت تبلغ 40 عاماً عندما تزوجت، الأمر الذي دفع كثيرين لإطلاق لقب عانس عليها طوال مشوارها قبل أن تتزوج. وفي وقت سابق حلت درة قبل زواجها ضيفة على برنامج "خليها علينا" الذي قدمته الفنانة اليمنية أروى. وعرضت أروى صورة الفنان أحمد عز متسائلة "إذا طلب أحمد عز الزواج منك هل ستوافقي؟".. فقالت أنها ستوافق وليس لديها مانع. واشتعل الهجوم على درة بعد هذا التصريح، وقال بعض المعلقين إن درة أساءت للممثلة زينة والتي لا تزال قضيتها مع طليقها أحمد عز في أروقة المحاكم حتى اليوم.

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