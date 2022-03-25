شاهد .. سألوا رشوان توفيق : ليه محمود ياسين رفض يشارك في مسلسل ’’ليالي الحلمية’’؟.. فصدمت إجابته الكل .. لن تصدق ماذا قال ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا رشوان توفيق : ليه محمود ياسين رفض يشارك في مسلسل ’’ليالي الحلمية’’؟.. فصدمت إجابته الكل .. لن تصدق ماذا قال ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم مرور كل هذه السنوات؛ منها مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى»، الذى أعيد عرضه مرارًا، وتفاعل الجمهور معه، متذكرًا أنه يقطن فى الدور الأول، وفى إحدى المرات كان يقف فى الشرفة، ليجد مجموعة من الشباب ينظرون إليه ويقولون سيادة الوزير، فى إشارة منهم للمسلسل، الذى يحبونه.

«قدمنا دراما تعيش لسنوات، والمسلسلات الجيدة تفرض نفسها على الساحة الفنية»، هكذا وصف الفنان الكبير رشوان توفيق، الحالة الفنية، مشيدًا بالأعمال العظيمة التى سبق وقدموها، لتعيش حتى الآن؟

ويتذكر «توفيق»، أنه رأى سيدتين تجلسان، إحداهما جزء من قمتها عارٍ، وإذا بالأخرى تتغزل فيها، متسائلاً:«هل يجوز أن يحدث هذا فى الفن، الذى تشاهده الأسر المصرية؟».

وعن مسلسل ليالى الحلمية قال إنه يتذكر، أن الراحل يوسف عثمان، (رئيس قطاع الفيديو فى التليفزيون، آنذاك)، كان يستعد بمسلسل «ليالى الحلمية»، وكان مرشحًا للعمل، النجمان محمود ياسين، وسعيد صالح، وطلبا رفع أجريهما، وكانت هناك قواعد حازمة وثابتة، بشأن رفع أجور الممثلين، ورُفض طلبهما، فكان ميلاد النجمين، يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى، ليقدما المسلسل.

واستشهد «توفيق»، بالأعمال الجيدة؛ مثل «الفرسان»، وقال، وقتها حينما كان يتحدث لصالح مرسى، عن القصر المملوكى، قال له: «هذه البوابة من القصر تتكلف 7 آلاف جنيه، وتم تنفيذها».

واشار إلى أن هناك كثيرا من الأعمال الفنية لا تحتاج سوى خروجها للنور، مستشهدًا بأن الكاتب مصطفى محرم، رحمه الله، قال له قبل وفاته: «هناك كثير من الأعمال مكتوبة وتنتظر الإفراج عنها»، لافتًا إلى أن هناك كُتابا ساهموا فى الحركة الفنية بأعمالهم وكتابتهم؛ منهم جلال عبد القوى، يسرى الجندى، ومجدى صابر، الذى قال له ذات مرة إنه منذ 5 سنوات يجلس فى المنزل دون عمل.