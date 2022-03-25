شاهد .. مبروك عطية يهاجم الإعلامية ’’منى أبو شنب‘‘ ويلقنها درساً لن تنساه في الأدب.. لن تصدق السبب !!

انت الان تتابع خبر مبروك عطية يهاجم الإعلامية ’’منى أبو شنب‘‘ ويلقنها درساً لن تنساه في الأدب.. لن تصدق السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

هاجم الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، الإعلامية منى أبو شنب على خلفية قولها: ومطلعين لك مبروك عطية يتكلم عن الصبر.

وقال مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق ردا على الإعلامية منى أبو شنب في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والله ما حد طلعني، بتقولك حد طلعني، والله العلي العظيم ما حد طلعني، مضيفا: اللي طلعني ربنا، اللي علمني ربنا لا حد طلعني ولا حد زقني، الفكرة دي غلط، يعني أنا ممكن أعذر العوام إنهم ممكن تجي منهم حاجة زي كده، لكن أنتي.

وتابع مبروك عطية: كنتي امبارح ياست مني بتقولي إن رد الدكتور مبروك عطية عليا فرحني، وده من كرمه، معداش أسبوع تقولي مطلاعيني بقيت شوخشيخة أنا، مضيفا: أوعي تكوني يامني بتبصي للجلابية والطاقية ومفكراني اني واحد بياع خضار ولا حاجة.

وأضاف مبروك عطية: أنتم مفكرين أن الحكومة بتجيب الأساتذة والمشايخ بتقولهم قولوا كذا، دي تبقي خيبة والله تبقي خيبة كبيرة، وأهو أنا على الهوا وبقول وبقسم ما حد وصاني ولا حد قالي، منوها: رسالتك دي هتخليني أنوع في المحتوي وأتكلم عن الصبر وأنوع في الأسلوب، إيه العجيب إن دكتور يتكلم عن الصبر، احنا عندنا رئيس دولة قالها بصراحة أجبلكم منين، هو فيه كلام أوضح من كده وربنا قال للنبي واصبر، وبالتالي أيه العجيب لما دكتور يقول للناس اصبروا.