شاهد .. أخيراً انكشف السر.. حمل وفاء الكيلاني يشعل الأنترنت وزوجها تيم الحسن يصدم الكل بأول تعليق !!

انت الان تتابع خبر أخيراً انكشف السر.. حمل وفاء الكيلاني يشعل الأنترنت وزوجها تيم الحسن يصدم الكل بأول تعليق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الماضية بخبر حمل الإعلامية وفاء الكيلاني بطفلها الأول من زوجها النجم السوري تيم حسن.

ورجح متابعون ان تعثر وفاء الكيلاني وسقوطها قبل دقائق من بدء حفل joy awards في السعودية، كان سببه تبعات حملها.

إلا أن وفاء لم تعلق رسمياً على الموضوع، وأشارت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الخبر عار من الصحة، ووفاء سقطت نتيجة تعثرها بالكعب العالي، كما أشرنا سابقاً.

ولم تخرج وفاء الكيلاني أو زوجها تيم الحسن بتعليق رسمي على الموضوع، وهو ما يشير الى ان خبر الحمل عار من الصحة وسقطت وفاء كان نتيجة تعثرها بالكعب العالي.

وكان تيم الحسن تغزّل بـ زوجته وفاء الكيلاني، حيث قيل إنّه اشترط عليها لتقوم بهذا الأمر، لأنّها أصبحت بحاجةٍ إلى ذلك.

وفاء الكيلاني هي إعلامية مصرية الأصل، تعد من أشهر الإعلاميات العربيات في العالم. بدأت الإعلامية وفاء الكيلاني مسيرتها الفنية في عام 1997م وعملت مع عدة قنوات إلا أن عملها مع قناة الأم بي سي 1 زاد من شهرتها ونجاحها في الوطن العربي.