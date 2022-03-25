شاهد .. متصلة تتحدث بكل جرآة ودون ذرة خجل : أنا برتاح مع شخص غير زوجي.. اتفرج انفعال دعاء فاروق الصادم وكيف كان ردها !

انت الان تتابع خبر متصلة تتحدث بكل جرآة ودون ذرة خجل : أنا برتاح مع شخص غير زوجي.. اتفرج انفعال دعاء فاروق الصادم وكيف كان ردها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

الإعلامية دعاء فاروق وعبر برنامجها اسأل مع دعاء تلقت اتصال محرج من امراة تدعى نورا ليأتي الرد بعده بشكل قوي على هذه المرأة.

بدأت المتصلة سؤالها حيث قالت أنها امرأة متزوجة من ثلاث سنوات وكانت تحدث مشاكل بينها وبين زوجها وأحيانا توصل بينهم لمرحلة الطلاق وانها كانت تجبله فرص في كل مرة.

وأضافت وفقا لمتابعة "أحداث نت"، انها قبل ان تتزوج كانت تربطها علاقة حب بأبن خالها فحصل مشاكل بين الاهل ولم يحصل نصيب ان تتزوجه رغم انها تحبه حتى تزوجت شخص من خارج العائلة وبينت ان زوجها مؤخرا عمل مشكلة كبيره وانها لم تكلم احد من عائلتها وحاليا هناك مشاكل بينهم.

وتابعت حديثها وقالت بعد احترامي للشيخ وللأخت دعاء انا لما ابقى مع زوجي ببقي معاه بعقلي ولكن قلبي بيكون عند حد ثاني لتتفاجأ المذيعة من جرأة هذه المرأة لترد عليها انتي خلفتي فردت ان هناك مشاكل في الخلفة من زوجها وليست منها ورغم هذا مستحملة أيضا.

وأختتمت سؤالها "بانها لو طلبت الطلاق لتتجوز ابن خالها فهل تكون خائنة"، حينها وجه الشيخ سؤال للمتصلة حيث قال هل انتي على علاقة الان مع ابن خالك لتنفي تماماً وتؤكد بأنه لا يوجد أي علاقه ولكن قلبها متعلق به ولا تستطيع ان تنساه وان الشي هذا مؤثر جدا على حياتها.

وظلت المذيعة والشيخ في حيرة من امرهم بعد هذا السؤال حتى قال الشيخ للمذيعة اسمحيلي أقول كلام بدون ما تزعلي مني: "الزوجة هذه خائنة لان الخيانة لا تقتصر ان تكون خيانة الفراش فقط وان اصعب خيانة في الدنيا خيانة القلب والعواطف والمشاعر ووضح انه كيف بتبقي مع راجل بيأكلك ويشربك وانتي ظلماه وبتخونيه.

وأضاف انه اذا كان العكس وان الزوج هو الخائن فكيف ستعمل المرأة.