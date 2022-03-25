شاهد .. سعودي اختطف طفلاً وارتكب به 3 جرائم بشعة بعد هتك عرضة.. لكن ما مصيرة كان غير متوقع وأفرح كل السعوديين !!

انت الان تتابع خبر سعودي اختطف طفلاً وارتكب به 3 جرائم بشعة بعد هتك عرضة.. لكن ما مصيرة كان غير متوقع وأفرح كل السعوديين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

استكمالاً لسلسلة الإعدامات في السعودية، نفذت السلطات، حكم القتل تعزيراً في حق مواطن بمحافظة الرس في محافظة القصيم.

إعدام سعودي خطف طفلاً وشرع في قتله



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بياناً صادراً وزارة الداخلية، حول إقدام مواطن سعودي بخطف طفل، وفعل الفاحشة به، والشروع في قتله.

وجاء في نص بيان الداخلية: “أقدم تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي – سعودي الجنسية – على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قتله”.

وتابع البيان: “أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه”.



القتل تعزيراً

وبحسب البيان، لشناعة جريمة المتهم، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق المتهم صباح اليوم الأربعاء بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.