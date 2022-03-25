شاهد .. لاميتا فرنجية تفقد عقلها و تظهر بفيزون ضيق ملتصق بجسدها أبرز المستور !!

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تفقد عقلها و تظهر بفيزون ضيق ملتصق بجسدها أبرز المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ فيديو جديداً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وكما إعتدنا على لاميتا، فهي تواكب محبيها بشكل دائم بعاداتها اليومية، وظهرت بالفيديو الأخير وهي تمارس الحركات الرياضية بليونة كبيرة وسط الشارع مع مدربها الخاص، وحصل الفيديو على إعجاب عدد كبير من المتابعين.



وكانت خطفت لاميتا فرنجية أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لافتة نشرتها في صفحتها الخاصة، وظهرت لاميتا مع طفليها وسط الطبيعة وهي تستمتع معهما بالأجواء المشمسة الدافئة، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، واضعةً على رأسها إيشارباً من الدانتيل.