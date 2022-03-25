شاهد .. لن تصدق كم يبلغ أجر الإعلامي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. رقم صادم لن يصدقه عقلك أبداً !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يبلغ أجر الإعلامي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. رقم صادم لن يصدقه عقلك أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

يحتل الإعلامي عمرو أديب زوج الإعلامية لميس الحديدي قائمة الأعلي الأجرًا مضاهاة بالإعلاميين علي نفس الساحة.

ويتقاضي أديب سنويًا 3 ملايين دولار سنويًا، عن تقديمه برنامج “الحكاية” علي قناة “MBC”، بجانب 500 ألف دولار كمزايا أخرى خاصة بالإعلانات ومكافآت.

ويصل راتب زوجته الإعلامية لميس الحديدى راتبها السنوى إلى ما يعادل 500 ألف دولار، لتصبح فى الترتيب الثالث فى قائمة الإعلاميين الأعلي أجرأ بالدولار في مصر، لما يحققه برنامجها من أعلي إعلامي مرتفع.

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي بشكل يومي برنامج "كلمة أخيرة" الذي يبث على قناة "ON" المصرية.