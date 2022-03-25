شاهد .. زوجة الفنان ’’جورج وسوف‘‘ تصدم الكل بجمالها الخيالي والذي يفوق المعقول.. والجمهور مصدوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان ’’جورج وسوف‘‘ تصدم الكل بجمالها الخيالي والذي يفوق المعقول.. والجمهور مصدوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت بطلة الراليات القطرية ​ندى زيدان​، زوجة الفنان السوري ​جورج وسوف​، لأول مرة عن حملها بعمر الـ 38 ومعاناتها، ونشرت صورة لها برفقة إبنتها، وهما تمارسان رياضة الرماية، وعلقت: "عندما بلغت عمر الخمس والثلاثين.

بصراحه كنت شايله فكره الامومة والانجاب من بالي..وعندما جائت مشيئه الله ان ارتبط وأحمل بابنتي عيون كنت في عمر 38,كانت هذه الفتره غير بسيطه علي لعده أسباب..وكانت الدكتوره الي تتابعني تلاحظ علي اني ادخل في بعض الاوقات بحاله اكتئاب..فسألتني اذا كنت نفسيا محضره مسبقا لهذا الحمل..فكان ردي طبعا بلا.



عندما انجبت ابنتي عيون كان وزني قد زاد ثلاثين كيلو عن وزني الطبيعي..واخدت فتره طويله لرجعت لوزني الطبيعي بعد ان عالجت مشكله خمول الغده الدرقيه..وكان هذا التغير صعب كتير على.



وواجهتني بتلك الفتره صراع اخر بين الماضي والحاضر..كنت احاول ان ارجع الى عهدي السابق قبل الزواج ..لكن لم يكن الامر بتلك السهوله..وعندما كنت انظر الي نفسي لم اكن راضيه عنها..مما سبب لي اكتئاب مابعد الولاده.



الا ان نصحني صديق عزيز ومقرب نصيحه لن انساها ابدا..وله كل الفضل من بعد الله الى ماانا عليه الان..قالي ياندى جمعي قدر ماتقدري من ذكريات مع بنتك..عيشي كل لحظه معها واستمتعي فيها…لانها راح تكون ثروتك لما تكبري…كان يضحك ويقلي يعني لما تصيري عجوز وع العكازه تعقدي وتذكري عيون في كل مرحله من عمرها..راح تكون هاللحظات تسوى كنوز الدنيا عندك.وذكر لي قصه بما يقصده.



ومن لحظتها قلت نفسي معو حق ..هيدي اللحظات ماراح ترجع ومشاعر الأمومه لا يمكن ان أعيشها الا مع بنتي..فحضنتها من أشهرها الاولى ..وعشت معها كل لحظه ودقيقه ورميت الماضي ورائي..فخرجت من من دائره الصراع وحاله الاكتئاب ورجعت لي نفسي وسعادتي ..فأحمد الله ليل نهار على هالنعمه نعمه الأمومه ، وعلى وجود هالصديق العزيز الي نصحني بهالنصيحه.



نعم الانجاب ليس سهلا والاعتناء بطفل ليس بتلك السهوله وتحمل مسؤولية هالطفل ابدا مش سهله من جميع النواحي..لكن الشي الرائع والجميل انك عم تتعبي على شئ منك".