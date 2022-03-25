شاهد .. ليه متجوزتيش بعد طلاقك من أحمد عز ؟؟ زينة تجيب بكل جرأة وتصدم الكل بما أعترفت به !!

انت الان تتابع خبر ليه متجوزتيش بعد طلاقك من أحمد عز ؟؟ زينة تجيب بكل جرأة وتصدم الكل بما أعترفت به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة زينة أسباب عدم ارتباطها أو زواجها وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد عز، مؤكدة أن هناك العديد من الفتيات أكثر منها جمالاً ما زلن بلا زواج حتى الآن.

وقالت زينة خلال لقاء سابق مع «et بالعربي» ردا على سؤال حول عدم زواجها بعد الطلاق: «في بنات أحلى مني بكتير من حيث الجمال ولحد دلوقتي لسة متجوزوش وأنا على الأقل جربت حظي مرة»، مضيفة:«أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص».

وتابعت: «ممكن أكون اتعرضت لمواقف مفيهاش حظ بالنسبالي ومواقف تانية مختلفة أدتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو».

وأزالت الفنانة زينة الستار عن تفاصيل وأسرار من حياتها الشخصية وعلاقتها بطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر.

وأشارت زينة أنها ممنوعة من ارتداء الملابس الكاشفة والمفتوحة بأمر من أولادها مؤكدة:«أولادي منعوني إني ألبس حاجة مفتوحة وده لأني بعملهم إن محدش يلمسهم أو يشوف جسمهم، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم».

وتعود قضية الثنائي زينة وأحمد عز عندما أتت من كاليفورنيا قبل سنوات حاملة طفليها «عزالدين وزين الدين» وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين مؤكدة أن والدهما هو الفنان أحمد عز زوجها السابق.