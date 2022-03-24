شاهد .. لن تصدق من هي الفنانة الكبيرة التي كانت مرشحة لبطولة ’’مدرسة المشاغبين‘‘ بدلاً من سهير البابلي.. وهذا السر الكبير وراء انسحابها !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي الفنانة الكبيرة التي كانت مرشحة لبطولة ’’مدرسة المشاغبين‘‘ بدلاً من سهير البابلي.. وهذا السر الكبير وراء انسحابها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

ابنة الفنانة هند رستم، كشفت كواليس من حياة والدتها في وقت سابق وذلك أثناء وجودها في برنامج مساء دي إم سي المذاع على شاشة قناة دي إم سي.

وقالت بسنت ابنة الفنانة هند رستم، إن والدتها اعتذرت عن البطولة الأساسية لمسرحية "مدرسة المشاغبين"، بدلًا من الفنانة سهير البابلي، لصعوبة قدرة والدتها على توفيق مواعيدها بسبب عرض المسرحة يوميًا اعتذرت عن الدور.

مسرحية "مدرسة المشاغبين"، إخراج جلال الشرقاوي، تأليف علي سالم، بطولة الفنان عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، وآخرين.

وتدور حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم الادارة التعليمية بإرسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين.

وهند رستم رغم امتلاكها كل المقومات لذلك، ولم تكتف بلقب مارلين مونرو الشرق، بل ذهبت بعيدا مع "هنومة" وأضفت إلى "شفيقة" المرأة اللعوب الكثير من الخشوع والصفا بين أروقة الدير، ذلك لأن لهند رستم أكثر من وجه.

كانت بدايتها كومبارس وراء ليلى مراد، إلا أنها بموهبتها وخفة ظلها وذكائها تخطت كل الحدود وحفرت لنفسها مكانة في قلوب كل المشاهدين، فشريكة إسماعيل ياسين في "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" و "ابن حميدو" لم تكن الفتاة الجميلة فقط، فقد اعتمدت هند رستم على كوميديا الموقف والحركة بجانب خفة الروح، فهي ليست تمثال جميل نشاهده على الشاشة.