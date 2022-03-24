شاهد .. فتاة مراهقة و شديدة الجمال تنافس صافيناز بالرقص.. والأخيرة تركع لها من شدة الذهول !! (فيديو)

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انت الان تتابع خبر فتاة مراهقة و شديدة الجمال تنافس صافيناز بالرقص.. والأخيرة تركع لها من شدة الذهول !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/25 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة صافيناز في احدى حفلاتها وكانت هي قد سبق ونشرت هذا الفيديو الا ان الضجة التي اثارها لم تنتهي خصوصا ان الراقصة الشهيرة ظهرت وهي تركع امام شابة رقصة امامها بطريقة مميزة واحترافية حتى ان البعض اشار الى انها نافستها بقوة في هذه السهرة لكن صافيناز تتمتع بروح رياضية لذلك سلطت الضوء عليها من خلال هذا الفيديو وأعطتها حقها.
من ناحية ثانية علّق كثر على بدلة صافيناز المحتشمة نسبة الى بدلاتها الاخرى التي ترتديها بالعادة.
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