شاهد .. نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى كيف تعرفت على زوجها.. موعد طبيب أسنان يتحول الى قصة حب !! (تفاصيل مثيرة)

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انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى كيف تعرفت على زوجها.. موعد طبيب أسنان يتحول الى قصة حب !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاصيل لقائها لاول مرة بزوجها الدكتور فادي الهاشم مشيرة الى انها لم تكن تتوقع ان يتحول الموعد مع طبيب الأسنان الى قصة حب.
وخلال استضافتها في برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان عبر قناة MBC1 روت نانسي القصة : زوجي طبيب أسنان وفي ذلك اليوم ذهبت لعيادته لإصلاح أسناني، وكان المفترض أن يستغرق ذلك يوما واحدا لكنه واصل العمل لمدة سنة، وبعد سنتين بدأت أحب عيادة الأسنان.
واشارت ان القصة انطلقت من عيادة زوجها قبل ان يعبر لها عن اعجابها وتتطور الامور بينهما الى الزواج.
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