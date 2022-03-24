شاهد .. الفنانة دنيا بطمة تفجر جدلاً واسعاً ببنطال جينز ملتصق بجسدها أبرز الكثير أمام الملأ !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تفجر جدلاً واسعاً ببنطال جينز ملتصق بجسدها أبرز الكثير أمام الملأ !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ للكثير من الإنتقادات بعد آخر ظهور لها، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت دنيا بالصور وهي ترتدي قميصا باللون الأحمر وسروال جينز ضيقا، وعبر المتابعون عن انزعاجهم من هذه الإطلالة بسبب السروال الضيق الذي ارتدته وجعلها تبدو سمينة، علما أنها تحافظ على رشاقتها، والبعض الآخر عبروا عن حبهم لدنيا وإعجابهم بإطلالتها، معتبرين أنها تبدو جميلة بكافة إطلالتها.



وعلى صعيد آخر تداول المتابعون مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة، للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترقص بأحد الأعراس التي كانت تحييها بطريقة لفتت أنظارهم، وبدت وهي تقوم بحركات إستفزت الجمهور بشكل كبير، وعبروا عن إستيائهم من تصرفها الذي إعتبروه لا يليق بها وبفنها.