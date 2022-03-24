شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر الفنان المصري ’’محمد رمضان‘‘ في مسلسله الجديد المشوار.. رقم ضخم وفاق الخيال والمعقول !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)
مصادر فنية مطلعة تحدثت ان الفنان محمد رمضان، وقع عقد بقيمة 20 مليون جنيه مقابل دوره في مسلسله المقبل، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2022.
والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، وبطولة الفنان محمد رمضان، وبمشاركة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا الشربيني.
و بدأ الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2022 وكان قد شارك محمد رمضان جمهوره بصورة له، من كواليس تصوير مسلسله الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.
وعلق الفنان محمد رمضان “بسم الله توكلنا على الله المشوار، مسلسل رمضان 2022، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.. ثقة في الله نجاح”.
وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.
تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار"، بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.
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