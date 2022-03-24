أخبار اليمن : قناة اليمن اليوم تبث ندوة الصمود الوطني التاسعة مساء اليوم

قناة اليمن اليوم تبث ندوة الصمود الوطني التاسعة مساء اليومستقوم قناة اليمن اليوم الفضائية ببث الندوه الخاصه بذكرى يوم الصمود الوطني، التي اقامها المؤتمر الشعبي العام في معهد الميثاق.

الليله في تمام الساعه التاسعه مساء على شاشة اليمن اليوم من صنعاء.

المتحدثون:

* الاستاذه : فاطمه الخطري الامين العام المساعد.

*الاستاذ : احمد غالب الرهوي - عضو اللجنه العامه

*الفريق : جلال الرويشان - عضو اللجنه العامه

*الاستاذ : طارق الشامي - رئيس الدائرة الاعلاميه

*الدكتور : بشير العماد - رئيس دائره الرقابه التنظيميه

*الاستاذ : عبدالملك الفهيدي - رئيس المركز الاعلامي

*الدكتور : مجاهد اليتيم - عضو اللجنه الدائمه