شاهد .. مؤهل محمد رمضان ونادية الجندي سيصيبك بالصدمة.. تعرف على شهادات أبرز نجوم الوسط الفني والذي لا يعرفها أحد !!

انت الان تتابع خبر مؤهل محمد رمضان ونادية الجندي سيصيبك بالصدمة.. تعرف على شهادات أبرز نجوم الوسط الفني والذي لا يعرفها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد نشر الفنان محمد الشرنوبى الجدل عقب نشر صورة مؤهلة الدراسي والذي اتضح أنه حاصل على الإعدادية تساءل الجمهور حول عن مؤهلات الفنانين المتوسطة . الغريب أن القائمة ضمت أسماء بلا مؤهل دراسي، لذا نقدم إليكم قائمة ببعض هؤلاء النجوم. - فيفي عبده : بدون - نادية الجندي: بدون - يسرا: ثانوية عامة - علا غانم: ثانوية عامة - محمد رمضان: ثانوية عامة عمروا دياب: معهد الموسيقى العربية شيرين: معهد الموسيقى العربية دلال عبد العزيز: بك زراعة + بك إعلام يحيى الفخراني: بك طب بشري

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