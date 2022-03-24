شاهد .. ليه رفضتي تتباسي من هاني سلامة في الريس عمر حرب ؟؟ غادة عبدالرازق تخرج عن صمتها وتكشف السر المخفي وما حدث في الكواليس !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي تتباسي من هاني سلامة في الريس عمر حرب ؟؟ غادة عبدالرازق تخرج عن صمتها وتكشف السر المخفي وما حدث في الكواليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

دائما ما يرتبط اسم الفنانة غادة عبد الرازق بالأزمات والمشاكل فهي إحدى الفنانات المثيرات للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى في حياتها الشخصية العديد من الأزمات لعل أبرزها عندما تواصلت مع معجبيها على موقع إنستجرام "لايف" وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة غريبة.

في وقت سابق حلت غادة ضيفة على الإعلامية لميس الحديدى فى حلقة خاصة من برنامج "هنا العاصمة" وكان بصحبتها لوسى وأحمد وفيق ومحمد النقلى ومصطفى محرم.

وقالت غادة فى البداية "الناس مش بتجرى على الصورة فحسب، لكن تنجذب إلى التوليفة كلها، ونحن فى المسلسل كنا بنلعب على العناصر التى تجذب المشاهد، وبصراحة فكرت فى الشكل التجارى اللى ينجح مع الناس، لأنى فى مشوارى لازم آخد خطوات تجاه الجمهور".

وأضافت: "وبعد مجموعة خطوات وقتها اتخذ وقفة لأبحث عن نقلة فنية جديدة، وردا على من اتهمنى أنى اتخذ من الرقص ساترا لأعوض ضعف موهبتى فى التمثيل، أود أن أوضح أنى فى فيلم العشق والهوى حصلت على جائزتين من الدولة، ولست محتاجة أن أرقص لكى أثبت مهاراتى فى التمثيل.

وفجرت غادة مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن القبلة التى كانت بين غادة وهانى سلامة فى فيلم "الريس عمر حرب"، كانت غير حقيقية، وقامت بها دوبليره.

وقالت إنها رفضت تتباس حتى لا تجرح مشاعر ابنتها روتانا، ولا يسخر زملاءها منها.