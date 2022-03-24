شاهد .. نادي الجندي تكشف أمام الملأ و بكل جراءة عن رأيها في موهبة محمود حميدة ! لن تصدق ما قالت وكيف كان رد الأخير صادم ؟!

انت الان تتابع خبر نادي الجندي تكشف أمام الملأ و بكل جراءة عن رأيها في موهبة محمود حميدة ! لن تصدق ما قالت وكيف كان رد الأخير صادم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت النجمة نادية الجندي، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام عن كواليس فيلم رغبة متوحشة الذي شاركها البطولة النجم محمود حميدة.

ونشرت "نادية" صور من كواليس الفيلم الذي عُرض عام 1991، وعلقت عليه قائلة: " فيلم رغبة متوحشة، مأخوذ من الأدب العالمي جريمة في جزيرة الماعز، من الأعمال المختلفة في مشواري الفني وتجربة جديدة".

وأضافت: "حكاية الفيلم في الأول كان هيتعمل فيلم واحد من تأليف وحيد حامد والمخرج علي بدرخان، واختلفوا على السيناريو وكل واحد راح يعمل فيلم لوحده".

وتابعت: "واخترت محمود حميدة وشوفت فيه مستقل نجم كبير وطلع ظنى فى محله وعمل الدور ببراعه وأنطلق من بعده واشتركنا سوا فى أفلام ناجحه كتير منها "عصر القوة" و"اغتيال" و"امرأة هزت عرش مصر " و"أمن دولة"، واختارنا العظيمه سهير المرشدى، والوجه الجديد الجميلة، حنان ترك، ومدير التصوير الرائع سمير فرج وكان مساعد المخرج وقتها الأستاذ مجدى احمد على والمونتاج للسيدة ناديه شكرى والموسيقي الساحرة اللى عملت جو رائع فى العمل لاحمد الصعيدى، واختارنا العظيمة سهير المرشدي، والوجه الجديد الجميلة حنان ترك، ومدير التصوير الرائع سمير فرج، وكان مساعد المخرج وقتها الأستاذ مجدي أحمد علي، والمونتاج للسيدة نادية شكري".

وفي لقاء قديم مع صفاء أبو السعود وصف محمود حميدة الفنانة نادية الجندي بأنها "نجمة تقليدية".

وردت نادية الجندي: أولا محمود حميدة فنان حقيقي ملتزم، وكل اللي عملته اني اديته فرصة، وهو انتهزها.

وتابعت: حسيت انه فنان عنده طموح كبير.. فنان ملتزم جداً ومجتهد جداً، وهو أثبت انه على قدر الثقة اللي منحتها له.