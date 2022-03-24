أخبار اليمن : منظمة: أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

منظمة: أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائيقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أكثر من نصف السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مرجحة تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأضافت في تقرير حديث لها: “بسبب النزاع الدائر هناك، ما تزال اليمن تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

وأوضحت أن أكثر من نصف السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه الكثيرون نقصا حادا ومستمرا في الوقود، مرجحة أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي حيث تستورد البلاد ما لا يقل عن 27% من قمحها من أوكرانيا و8% من روسيا.

وتابعت: “ترك الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية، في حين أن الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني جعل السلع المستوردة مثل الغذاء، والنفط، والضروريات الأخرى أكثر تكلفة، وقلّل بشكل كبير من القوة الشرائية للأُسر اليمنيّة”.