شاهد .. جوانب خفية وأسرار صادمة عن زوجة أحمد مكي الجديدة في ’’الكبير أوي 6‘‘.. والمفاجأة الغير متوقعة في مؤهلها الدراسي !!

انت الان تتابع خبر جوانب خفية وأسرار صادمة عن زوجة أحمد مكي الجديدة في ’’الكبير أوي 6‘‘.. والمفاجأة الغير متوقعة في مؤهلها الدراسي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

تظهر الفنانة الشابة أسماء جلال ضيفة شرف فى مسلسل الكبير أوى 6، حيث تظهر في عدد من حلقات المسلسل.

وفي آخر الأنباء تم الاستعانة بضيوف شرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وعدد من النجوم، والعمل من بطولة أحمد مكى، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

واتجهت الأنظار إلى الممثلة الشابة رحمة أحمد في الجزء السادس من المسلسل اذ اعتقد الجمهور أن رحمة حلت في العمل بدلًا من النجمة دنيا سمير غانم في دورهدية والتي قدمته على مدار الأربعة أجزاء الأولى قبل غيابها عن الجزئيين الخامس والسادس.

وتقدم رحمة أحمد في أحداث الجزء السادس شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء الخمسة الماضية، وهى فتاة تدعى "زادة" ابنة عم الكبير أوى والتي يتزوجها من أجل رعاية أبنائه العترة وجونى، بعد فقدانه لزوجته "هدية"، وخلال الأحداث تحدث العديد من المفارقات بين الكبير وزادة بسبب أبنائه وصعوبة التعامل معهما في إطار رحمة أحمد تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت في العديد من المسرحيات، كما شاركتفي برنامج أمين وشركاه بجزئيه، وشاهدها مخرج "الكبير أوى 6" أحمد الجندى، في إحدى المسرحيات التي قدمتها على مسرح الهناجربدار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا في أكثر من اجتماع خاص بالمسلسل ووقع الاختيار عليها.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات منعرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقتالحالى.

مسلسل "الكبير أوي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانةبضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وسليمانعيد وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.