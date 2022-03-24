أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة اللواء مقبل البخيتي

الامين العام يعزي بوفاة اللواء مقبل البخيتيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/محمد مقبل حسن البخيتي، واخوانه وكافة آل البخيتي بمديرية الحداء محافظة ذمار، وذلك بوفاة اللواء / مقبل حسن البخيتي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في العمل الادراي الحكومي منذ تخرجه من كلية الشرطة، والتحاقه فيما بعد بالعمل في المجال القضائي والامني، وما تميز به من كفاءة ونزاهة مشهودة، وحضور مجتمعي وخيري واسع في اوساط المجتمع .

وعبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

