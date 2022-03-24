أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل القطريفي

الأمين العام المساعد يواسي آل القطريفيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / محمد علي القطريفي، واخوانه، والى العقيد / ناجي قايد عبده القطريفي، والى أولاد الفقيد الدكتور / دارس عبدالولي قايد عبده القطريفي، والدكتور/ امين عبدالولي قايد عبده القطريفي، واخوانهم وكافة آل القطريفي في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة والدهم الشيخ / عبدالولي قايد عبده القطريفي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب .

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

