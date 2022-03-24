أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة.. إصابة 5 مدنيين بنيران العدوان على صعدة

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خروقات متواصلة بالحديدة.. إصابة 5 مدنيين بنيران العدوان على صعدة

أصيب خمسة مواطنين بقصف على صعدة، وارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 169 خرقاً بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة.. إصابة 5 مدنيين بنيران العدوان على صعدةأصيب خمسة مواطنين بقصف على صعدة، وارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 169 خرقاً بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و43 خرقاً بقصف مدفعي و114 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى إصابة خمسة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان ثلاث غارات على شبكة الاتصالات بمنطقة مران في مديرية حيدان. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله: إن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على مديرية الوادي بمحافظة مأرب.



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