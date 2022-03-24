شاهد .. أنا بحب محمد رمضان وعادل إمام بعتبره أرخص ممثل في مصر.. خالد زكي يصدم الوسط الفني بتصريحات نارية ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر أنا بحب محمد رمضان وعادل إمام بعتبره أرخص ممثل في مصر.. خالد زكي يصدم الوسط الفني بتصريحات نارية ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان القدير خالد زكي حل ظيفاً في برنامج واحد من الناس والذي يُعرض على قناة النهار الفضائية، تحدث الفنان عن حياته الفنية وأن طريق النجاح ليست مفروشة بالورود موضحاً أن الوصول للنجومية صعب جداً.

تابع زكي أن الناس متصورة أن التمثيل والمجال الإعلامي رفاهية، مؤكدا أن القول بأن أجور الفنانين هى سبب مشكلة الدراما أمر خاطئ تماما.

ووجه بعدها التحية لمن يقف خلف الكاميرا والعاملين فى المجال الفنى والإعلامي معتبرهم جنودا مجهولة.

وتابع أن الفنان عادل إمام الأعلى أجراً في مصر ولكن يعتبر أرخص ممثل، لأنه على الورق يعود بربح ويغطى تكلفة المسلسل، مشيرا إلى أن نجوم الصف الأول والثانى وعاملين بالمهنة يتقاضون ما يسير الأمور بشكل جيد، مضيفا "لو قدمت عمل واحد فى السنة تكون فى خطر شديد".

وأضاف أن هناك الكثير من الفنانين عند وفاتهم لايجدون الاموال حتى فى فترة مرضهم وتضطر النقابة للمساهمة فى العلاج، مشيرا إلى الفنان ليس لديه معاش إلا إذا كان على قوة مسرح قائلا" معاشى الآن 2200 جنيه وطالع من المسرح على أعلى درجة.

وأستكمل كلامه أنه يحب الفنان محمد رمضان لأنه من الممثلين الرائعين وإنسان عزيزي على قلبه وخلوق ويتعامل مع كل الناس بطريقة راقية، ولكن تنقصه القليل من الخبرة.