شاهد .. اتجوزتي عصام الحضري عرفي ؟ النجمة ’’غادة عبد الرازق‘‘ أجابت دون خجل وكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي عصام الحضري عرفي ؟ النجمة ’’غادة عبد الرازق‘‘ أجابت دون خجل وكشفت السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق للكثير من الشائعات طوال مسيرتها، كان أبرزها حكاية زواجها العرفي من حارس عرين منتخب مصر سابقاً، عصام الحضري.

ونفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".

وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".