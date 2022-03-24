شاهد .. انفصال سيّد رجب من زوجته رسمياً والأخيرة تصدم الكل وتكشف أمام الملأ تفضح أسرار معاشرته لها دون خجل وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر انفصال سيّد رجب من زوجته رسمياً والأخيرة تصدم الكل وتكشف أمام الملأ تفضح أسرار معاشرته لها دون خجل وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كيكي نيسليون زوجة الفنان المصري الشهير سيد رجب، صاحبة الجنسية الأميركية، عن كشفت خلال الساعات الماضية طرد زوجها لها من منزلها رغم اتفاقهما على الانفصال بهدوء، إلا أنه رفض إعطاءها حقوقها وطردها من المنزل.

وعبرت عن أزمتها معه قائلة: "سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أي حقوق فيها، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به".

وتابعت: "منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، حيث أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها" .

وأكدت أنهما اتفقا على الانفصال بهدوء، مضيفة: "اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب. بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق".

وقالت أيضاً: "تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي، إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن (العدة والمتعة) والقضايا الآن بالمحاكم لشهور، وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء منذ شهر أبريل الماضي".

وقالت عن تفاصيل شراء المنزل والحفاظ عليه: "كان هذا البيت في دهشور بالنسبة لي حلماً يتحقق، وكنت أتاجد هناك بشكل منتظم، فأنا شاركت بالمسؤولة في رعاية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، والتعامل مع الحارس وعائلته وما إلى ذلك من شئون الحديقة وساهمت في تنمية المنطقة ولم يكن سيد مداوماً على التواجد هناك؛ حتى في أوقات الفراغ، إلا أنه قام بشراء قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لأرضي وقمنا بإضافتها للأرض وحرر لي عقدي بيع بنصف الأرض فقط واحتفظ بأصول عقود البيع معه، ولأنه كان زوجي لم أطلب منه أصول تلك العقود ولكن استطعت الحصول على صور رسمية من أحكامها ولم أستلم أصول عقد البيع منه".

وأضافت: "إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت .

واستطردت: "ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبق لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم ابنه في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلاً بها والتي كان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذاً، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة، مع العلم أنني أيضا كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا والطلبات التي كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت: "لقد أخلصت جداً لهذه العلاقة وأصبحت مصر وطنا لي، وساعدت سيد كثيرا من خلال علاقاتي ولغتي وما حققه من نجاح. كنت دائما أرى نفسي شريكة فيما وصل إليه، وأبحث له عن فرص حقيقية وورش عمل مناسبة، وأقوم بترجمة الأعمال التي يشارك بها حتى يتم تقديمها في الخارج عن طريق المراسلات التي كنت أكتبها باللغة الإنكليزية".

الزوجة قالت: "وكثيرا كان يعترف سيد بهذه المساعدات في العديد من اللقاءات التليفزيونية وكان يقول إن الشهرة والمكانة التي يتمتع بها الآن كانت بفضل مساعدتي ودعمي له، فكيف يتم إنكار كل ذلك؟ إن علاقتنا دامت 21 سنة واستثمرت فيها كامل مدخراتي والآن أجد نفسي غير قادرة على الوفاء بمصروفات التقاضي التي تكلفني الكثير وأحتاج إلى مساعدة معارفي وأصدقائي. إضافة إلى الفحوصات الدورية لمرض السرطان فكيف يكون الحال في عدم وجود تأمين طبي؟".

وختمت بالقول: "لقد أنهيت حياتي العملية ولم يعد لي مصدر دخل يكفل لي حياة كريمة... والأمر الأكثر قسوة هو مقاطعة أولاد سيد لي وحرماني من رؤية أحفاده لابنته فقد كنت أحبهم كثيرا وهم على يقين بذلك. يؤسفني يؤلمني أصدقائي الأعزاء أن أكشف لكم عن القصة الحقيقية لـ"أبو العروسة".

هذا وعبر سيد رجب عن استيائه من تصريحات شريكة حياته والتي وجهت له اتهامات بطردها من شقتها وطالبته بحقوقها الكاملة، بعدما اتفقا على الانفصال بهدوء.

وتحدث سيد رجب في تصريحات صحافية قائلاً: "مش حابب أرد عليها ولا أكشف أي تفاصيل عن الموضوع ده لأن القانون هو اللي هيرد".