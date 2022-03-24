شاهد .. حسام حبيب يخرج عن صمته ويصدم الكل بأول تعليق على خبر حمل طليقته شيرين عبد الوهاب.. لن تصدق ماذا قال!

انت الان تتابع خبر حسام حبيب يخرج عن صمته ويصدم الكل بأول تعليق على خبر حمل طليقته شيرين عبد الوهاب.. لن تصدق ماذا قال! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد الجدل الذي اثارته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اثناء احيائها حفلا في احدى الاعراس في مصر وانباء عن حملها، تصدر خبر جديد وهو اول ظهور لطليقها حسام حبيب.

ويستعد الفنان المصري حسام حبيب طرح أول ألبوم غنائي له بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد غياب امتد إلى 5 سنوات عن جمهوره.

ونشر عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام” فيديو له من تحضيرات الألبوم الجديد، وعلّق عليه قائلاً: “الألبوم جاهز”. حيث كانت اخر اعماله “فرق كتير” منذ حوالي الخمس سنوات وحقق نجاحاً كبيراً وتجاوز أكثر من 32 مليون مشاهدة على “يوتيوب” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسام حبيب، وتوزيع النابلسي.

في سياق آخر، استذكرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اجمل اللحظات التي جمعتها بوالدتها وذلك لمناسبة عيد الأم. حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” مقطع فيديو وثقت فيه اجمل ذكرياتها مع والدتها. كان من بينها مقطع فيديو ظهرت فيه والدة شيرين برفقتها من احدى المناسبات وهي تقول:”شيرين طول عمرها مشرفاني ورافعة راسي”.

كما تصدر خبر حمل شيرين عبد الوهاب بعدما قام شاب في احد الاعراس بوضع يده على بطن الفنانة المصرية الذي بدا منتفخا، مع الاشارة الى ان هذه الحركة تُستخدم للمرأة الحامل، ليتساءل المتابعون عن سبب هذا التصرف، وعدم غضب شيرين منه.

كما يذكر ان اسم شيرين تصدر خلال إحيائها حفلا في الكويت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انهارت على المسارح متأثرة خلال تأدية إحدى أغنياتها على المسرح، الامر الذي كاد يفقدها وعيها امام جمهورها.

وظهرت شيرين، في الفيديو وهي تغني أغنية “ما تحاسبنيش” وبالتحديد مقطع “ياما قلت عليك إن انت أناني مابتفكرش إلا في روحك.. بتقوللي عايشلك وانت عايش بس لروحك” لتتأثر بشكل كبير وتنهار من البكاء بعد نهاية الأغنية.