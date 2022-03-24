شاهد .. بتعمل إيه مع المدام كل ليلة ؟.. متصل يحرج الإعلامي ’’عمرو أديب‘‘ بسؤال غير متوقع وردة فعل الأخير صدمت كل المصريين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بتعمل إيه مع المدام كل ليلة ؟.. متصل يحرج الإعلامي ’’عمرو أديب‘‘ بسؤال غير متوقع وردة فعل الأخير صدمت كل المصريين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

سلط الإعلامي عمرو أديب في احدى حلقات برنامجه «كل يوم»، الذي كان يقدمه على قناة «أون إي»، الضوء على الأساليب التي لا بد من اتباعها من قبل الزوجين حتى يتمكنا من التعايش سويًا وتكوين أسرة قوية.

وفي الحلقة تعرض أديب إلى سؤال محرج من أحد المتصلين على الهواء حول الطريقة التي يتعامل بها مع زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وقال المتصل: «أنا عايز أسأل أستاذ عمرو سؤال، أنت بتعمل إيه مع مدام لميس؟»، ليرد عليه «أديب» قائلًا: «أنا مبقولش الحقيقة خالص».

واستكمل المتصل: «برافو عليك الحقيقة بتودي في داهية أنا مبقولش أي حاجه خالص، أنا لو قولت تبقى في مشاكل، و4 سنين متجوز، وأنا بقول كده من وراها هي نايمه وقامت أهي وبصتلي».