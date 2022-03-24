شاهد .. أول ظهور لشقيقة ‘‘مروة حماد’’ زوجة مؤسس قناة طيور الجنة .. وجمالها خيالي و صدم كل الأردنيين ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لشقيقة ‘‘مروة حماد’’ زوجة مؤسس قناة طيور الجنة .. وجمالها خيالي و صدم كل الأردنيين ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

سافرت عائلة مؤسس قناة ​طيور الجنة​ ​خالد مقداد​ من ​الكويت​ الى الأردن، وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات لهم في الأردن، وفي أحد الفيديوهات ظهرت العائلة في مطعم ومعها شقيقة مروة حماد زوجة خالد مقداد وذلك بأول ظهور لها.



وبدا من اللافت الشبه الكبير الذي يجمعهما.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم قناة "طيور الجنة" واليوتيوبر المعتصم بالله مقداد المعروف بـ عصومي يظهر فيها وهو طفل ويرتدي بدلة رسمية.



وعبّر المتابعون عن اعجابهم بهذه الصورة، واشاروا الى ان ملامحه ما زالت كما هي.