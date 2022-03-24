شاهد .. النجم أحمد حلمي كان عايز يطلقك بسبب صورتك مع أحمد السقا ؟؟ هكذا صدمت منى زكي الكل بإجابتها الغير متوقعة أبداًُ !!

انت الان تتابع خبر النجم أحمد حلمي كان عايز يطلقك بسبب صورتك مع أحمد السقا ؟؟ هكذا صدمت منى زكي الكل بإجابتها الغير متوقعة أبداًُ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال النجم أحمد السقا، إن هناك كيمياء كبيرة بينه وبين الفنانة منى زكى، موضحا أن هذا الأمر يظهر خلال الأعمال الفنية المشتركة بينهم.

وأكد أحمد السقا، خلال حواره فى برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى : "فى بحب اشتغل مع منى زكي جدا ولو حصل أى مشكلة بنعرف نرتجل من غير ما نوقف الشغل".

ولطالما كان الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي من بين أفضل العلاقات الزوجية الناجحة في الوسط الفني، فبرغم طول مدة زواجهما إلا أنهما حافظا على شرارة الحب والرومانسية مشتعلة بينهما حتى اليوم.

لكن هذه الحياة الزوجية ليست مثالية أو خالية من الأزمات كما يعتقد كثيرون، وهو ما اعترفت به منى زكي خلال لقائها الأخير مع إسعاد يونس.

وبرغم تعدد الأزمات إلا أن واحدة منها كانت الأكثر والأشد خطورة على مستقبل الزوجين، وهي حادثة الصورة التي التقطها الفنان أحمد السقا مع منى زكي أثناء تصويره فيلم "العنكبوت"، حيث ظهر السقا وهو يحتضن منى بطريقة أثارت صدمة الجمهور.

وبعد نشر السقا للصورة اشتعلت حينها موجة استياء كبيرة ضده من قبل السوشيال ميديا، وظهرت أحاديث تتكلم عن اشتعال أزمة كبرى بين أحمد حلمي وزوجته منى زكي على خلفية الصورة، وأن الأمر قد يصل إلى انفصال الزوجين.

من جهتها أكدت منى زكي لعدة صحف أن الصور هي مجرد صور بسيطة ولم تزعج زوجها الفنان أحمد حلمي كما قيل فهو متفهم لطبيعة العلاقة العملية والأخوية بينها وبين أحمد السقا.

وأضافت ان هناك علاقة أسرية وصداقة قوية بين كل من أسرة الفنانة أحمد السقا وأسرة منى زكي فلا يوجد ما قيل عنه من علاقة مختلفة النوع أو غضب من طرف زوجها.